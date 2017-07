Luxemburguês que bateu Rafael Nadal na segunda-feira, em Wimbledon, era um dos mais promissores juniores no início do século, mas as lesões nunca lhe permitiram confirmar todo o potencial. A última delas fez o esquerdino descer às catacumbas do ranking mundial, mas foi como um reset: começou de novo, por baixo, e no início desde ano venceu o primeiro título ATP da carreira, aos 33 anos