Luís Filipe Vieira está a ser ouvido no DIAP

Luís Filipe Vieira entrou nas instalações do DIAP, em Lisboa, por volta das 14h, acompanhado pelo advogado, apurou a SIC Notícias.

O presidente do Benfica estará a ser ouvido como testemunha num processo relacionado com o jogo Aves-Benfica, em que Vieira acusou quatro homens - alegadamente ligados às claques do FC Porto - de ameaças nos camarotes.