Luís Filipe Vieira ouvido no DIAP

Luís Filipe Vieira entrou nas instalações do DIAP, em Lisboa, por volta das 14h, acompanhado pelo advogado, apurou a SIC Notícias.

O presidente do Benfica estará a ser ouvido como testemunha num processo relacionado com o jogo Aves-Benfica, desta época, em que Vieira acusou quatro homens - alegadamente ligados às claques do FC Porto - de ameaças nos camarotes.

"A prova mais flagrante foi o que nos fizeram em Aves. Tínhamos quatro capangas identificados, Super Dragões, a ameaçar o Paulo [Gonçalves]. Aquilo no final não foi nenhum adepto do Benfica, foi aquela tropa toda", denunciou Luís Filipe Vieira, em novembro de 2017.

"Disse à GNR que o meu carro ia à frente do carro do Benfica. Este clima de medo, de intimidação vai continuar. Não vamos ter medo deles, mas todos sabem que o desespero é grande", acrescentou na altura.