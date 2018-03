Adepto do Benfica que atropelou ‘tifoso’' italiano sai em liberdade

Luís Pina, adepto do Benfica que estava em prisão preventiva por suspeitas na morte por atropelamento de um 'tiffosi' italiano em abril do ano passado, vai ser libertado.

O advogado do adepto, Carlos Melo Alves disse ao Expresso e à agência Lusa que Luís Pina, em prisão preventiva desde 29 de abril, "vai ser libertado de imediato", porque não foi proferida a decisão instrutória no prazo máximo de dez meses, após a data em que lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Esse prazo de dez meses terminou na quinta-feira, 1 de março, e a instrução - fase facultativa e que visa confirmar a acusação do Ministério Público ou o arquivamento do processo --, requerida pelo arguido, começa no final de março no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

No Requerimento de Abertura de Instrução (RAI), a que a Lusa teve acesso, o arguido diz que "nunca teve intenção" de atropelar e "muito menos matar um ser humano", pedindo para não ir a julgamento.

A 'guerra' de claques que provocou a morte do italiano Marco Ficini começou na véspera do Sporting-Benfica no final de abril do ano passado. Na madrugada do dérbi, membros da claque No Name Boys dirigiram-se ao Alvalade XXI e lançaram um petardo na direção do topo sul do estádio. Fugiram de imediato para a Luz e prepararam-se para a reação da Juventude Leonina.

De acordo com a acusação do Ministério Público, os No Name Boys montaram uma espécie de operação stop nas imediações da Luz, junto à rotunda Cosme Damião, fazendo parar vários automobilistas e só os deixando passar depois de “se terem certificado que no veículo não seguiam adeptos sportinguistas”.

Nos interrogatórios, o arguido garante que agiu em legítima defesa mas o MP suspeita que tenha tentado matar mais quatro sportinguistas além de Picini, adepto da fiorentina e do Sporting.