Gui, o super-herói de palmo e meio por quem os futebolistas vão a jogo

Marisa e Mário estão casados desde 2011. A vontade de engravidar, conta ela, sempre foi uma constante, até ao dia 23 de março de 2014, quando o Guilherme nasceu. “Era um filho muito desejado”, recorda. Dois anos mais tarde, outro momento de felicidade embalava a vida pacífica desta família, residente em Paredes. “Éramos felizes. Eu trabalhava, a minha mulher também. Tínhamos o Guilherme, depois nasceu o Salvador, em abril de 2016.” Tudo corria bem, até julho desse ano, quando foi diagnosticada a doença do Gui. “Foi uma grande reviravolta”, conta Mário Monteiro.

A vida é uma partida em constante disputa e há uma criança a distribuir abertamente um jogo bonito de sorrisos, enquanto se defende aguerridamente, com a força de um campeão, para vencer. Chamam-lhe “super-herói”, mas até esses precisam de ajuda. O tempo joga em contra-ataque, passa rápido e só o medo permanece. O Gui precisa de um transplante de medula óssea até junho e a obtenção de um resultado positivo passa, necessariamente, pela entrada em campo de um dador compatível.

Este domingo de manhã, pelas 9h30, realiza-se uma caminhada solidária de 5 quilómetros, com início e fim no Parque da Cidade de Paredes. A ação é um passo simbólico para sensibilizar a sociedade para a doação de medula e para angariar fundos para a família. Várias personalidades dão a cara por esta causa e o plantel do Rio Ave não quis ficar fora de jogo.

E é por isso que esta história está aqui.

O avançado e o capitão

Foi o ponta-de-lança Guedes, avisado por um amigo com quem jogou no Penafiel, que fez a sugestão ao gabinete de comunicação da equipa vilacondense. “A nossa profissão tem uma visibilidade maior e nós não podemos ficar indiferentes, porque também é esta componente humana que engrandece o futebol”, afirma o avançado de 30 anos, à Tribuna Expresso.

Por sua vez, o médio e capitão de equipa Tarantini - mestre dentro e fora das quatro linhas - revela já ter efetuado doação de medula óssea no passado e reitera a importância de o clube e os jogadores se associarem a este tipo de campanhas, fundamentais, na sua opinião, “para despertar a consciência das pessoas”.

Rui Duarte Silva

Mais do que afirmar o seu nome no mundo do futebol, o jogador e autor do livro “A Minha Causa” enaltece que, acima da carreira desportiva, o mais importante é tentar moldar positivamente a vida dos outros. “Os jogadores de futebol vivem muitas vezes numa bolha que não é real. Daqui a muitos e muitos anos - tal como hoje há miúdos que não sabem quem foi o Eusébio -, muitos deles também não vão saber quem foi o Ronaldo. O que importa é deixarmos uma marca nas pessoas, aquelas que viveram no nosso tempo, porque tudo é efémero”, acredita o atleta de 34 anos.

O início dos dias sem tempo

Marcar positivamente quem o rodeia é aquilo que o Gui, prestes a completar quatro anos, melhor sabe fazer, mesmo nos momentos mais complicados. Como tantas outras crianças, gosta de brincar com os carrinhos e, sobretudo, de jogar à bola. Quando está em casa, é comum encontrá-lo no sofá, no colo da mãe, a ver a série de desenhos animados ‘Patrulha Pata’. “Nunca deixa de sorrir e está sempre muito bem-disposto. É o facto de ele ser assim que nos dá força. É ele que nos tranquiliza, muitas vezes, e nos diz que vai ficar tudo bem, sempre com aquele rosto muito meigo dele e o olhar muito brilhante”, frisa Marisa Mota, ao falar do filho.

A história do Gui poderia ser igual à de tantos outros miúdos. Mas não é. “Era uma criança totalmente saudável. Nunca teve qualquer problema de saúde. Nem aquelas constipações, gripes, nunca teve nada. Tinha pilhas para o dia todo, agora costumo dizer que só tem pilhas para meio dia”, descreve o pai. De um momento para o outro, tudo mudou.

Na altura com 2 anos e meio, as nódoas negras não desapareciam das pernas do Guilherme. A respiração era ruidosa. A maré de felicidade virou tempestade quando a criança foi levada para o Hospital de São João, no Porto. Após a realização de um eletrocardiograma, análises ao sangue e de uma ecografia abdominal chegou o diagnóstico: leucemia linfoblástica de células T, considerada de alto risco.

Os pais e o irmão mais novo do Gui realizaram testes de compatibilidade para o transplante de medula óssea, mas os resultados foram negativos. Da unidade hospitalar, a criança seguiu imediatamente para o IPO, onde iniciou o tratamento, composto por nove ciclos de quimioterapia, ao longo de um ano e dois meses.

Essa foi a primeira fase, quando o Gui ainda não tinha perceção do que realmente se passava e o combate à doença parecia estar a correr bem. Mas o início deste ano haveria de começar da pior forma.

Quando o inverno chegou

A 7 de janeiro, o Gui “teve uma recaída muito violenta”, refere o pai. Perdeu a fala, apresentava sinais de paralisia facial e falta de equilíbrio. Foi submetido a novos exames. “Se numa primeira fase o Guilherme tinha uma célula cancerígena no sistema nervoso, agora tem 13 mil”, conta Mário Monteiro. A criança terá, até junho, mais quatro ciclos de quimioterapia, mais agressiva, pela frente.

Os internamentos que podem durar até uma semana - em isolamento devido às baixas defesas imunitárias - vão regressar, depois de um período de quatro meses em que tudo parecia estar a melhorar. Não vai poder estar perto do “mano Sásá”, por quem chama recorrentemente quando está longe de casa. “Agora ele já percebe tudo o que se passa, já está mais crescidinho, e colabora muito bem com os médicos”, assegura a mãe.

A parte mais complicada, desta segunda vez, foi ter de cortar o cabelo, que entretanto já tinha crescido. Mais uma vez, a mãe foi a solução. “Para que não lhe custasse tanto, eu decidi cortar o meu também, para ficarmos iguais e ele se sentir melhor. Quando me viu a mim com o cabelo curtinho, nesse momento já só queria ficar como eu”, lembra Marisa Mota.

Aos 39 anos está desempregada. O seu trabalho é cuidar do filho mais velho a tempo inteiro. Já o Salvador, com quase dois anos, acaba por passar mais tempo com o pai, de 41, que trabalha como vigilante aeroportuário para “conseguir ter dinheiro” para a família. “Vamos arranjando forças onde não as sabíamos ter e vê-lo a sorrir é muito importante. Quando não estou perto do Gui , choro muito. Quando estou com ele, tento estar sempre a brincar. Ele tem de sentir que estamos bem”, realça Mário Monteiro.

A primavera que vem

Ainda é cedo para dar os parabéns ao Guilherme, mas talvez seja o momento certo para lhe desejar muitos anos de vida. “Ele diz que não quer receber presentes, só quer estar com os dele, com a família. Gosta de ter a casa cheia, com o irmão e os primos. Nós, enquanto pais, só queremos que ele aproveite ao máximo”, explica a mãe. Ainda falta tempo, mesmo quando o tempo corre. Mesmo quando as horas parecem suspensas numa corda de incerteza. Faltam 20 dias para este “super-herói” completar quatro anos, apagar as velas e preservar nos olhos a chama de felicidade, capaz de deflagrar incêndios de esperança nos corações da família que o rodeia. E nas mais de 500 pessoas que vão caminhar este domingo para o ver vencer.