Carga policial na Luz depois do clássico

Não teve um fim pacífico o jogo entre o Benfica e o FC Porto que este domingo de tarde se jogou no Estádio da Luz. As televisões que estavam cá fora à espera de reações dos adeptos de ambos os clubes registaram uma investida dos polícias destacados para o clássico, que tiveram que intervir para controlar a massa de adeptos benfiquistas que começaram a lançar pedras e garrafas contra as forças de segurança. A polícia foi obrigada a disparar balas de borracha.

De acordo com a CMTV, um grupo de adeptos do Benfica terá lançado engenhos pirotécnicos no exterior do estádio, o que terá desencadeado a intervenção da PSP. As câmaras televisivas captaram imagens de dezenas de adeptos em fuga.

Segundo os repórteres da TVI24 no local, a polícia terá mandado evacuar o estádio, coisa que os adeptos dos Benfica se recusaram a fazer. Depois disso, os adeptos encarnados acabaram por tomar conta das zonas circundantes, incluindo a zona das roulottes, de onde começaram a atirar garrafas à polícia. Muitas pessoas acabaram por se esconder atrás de muros para evitar serem atingidas.