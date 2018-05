PJ do Porto investiga suspeitas de suborno do Sporting em jogos de andebol. PGR confirma

Uma equipa da Polícia Judiciária (PJ) do Porto investiga as suspeitas de aliciamento por parte de um dirigente do Sporting, por intermédio de empresários desportivos, a equipas de arbitragem em jogos de andebol.

Também a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma ao Expresso a existência de um inquérito ao caso, que é dirigido pelo Ministério Público do DIAP do Porto. Neste momento, "encontra-se em investigação e está em segredo de justiça", revela o gabinete de comunicação de Joana Marques Vidal.

O caso foi revelado esta terça-feira pelo "Correio da Manhã". De acordo com o diário, os árbitros eram comprados por dois mil euros com o objetivo de ajudarem o clube a ganhar o campeonato na época 2016/17. O esquema de corrupção seria liderado por André Geraldes, atualmente diretor de futebol do Sporting.

Paulo Silva, empresário de futebol, seria o intermediário entre este dirigente leonino e alguns árbitros. Ao "CM", revelou que recebia comissões de 350 euros por cada árbitro que corrompia. "Cometi vários crimes pelo meu sportinguismo. Só fiz isto para combater a fraude que existia nas modalidades", justificou o empresário, que se diz arrependido.

O jornal teve acesso a conversas via WhatsApp entre Paulo Silva e João Gonçalves que, de acordo com o jornal, era também empresário desportivo e agiria em nome de André Geraldes.

Um dos jogos que terá sido corrompido foi um Benfica-FC Porto, a favor dos encarnados. O objetivo era o de colocar a equipa verde-e-branca isolada no comando do campeonato.

Até ao momento, o Sporting não reagiu oficialmente à notícia. O Expresso tem tentado contactar o assessor do clube, sem sucesso.