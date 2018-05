Agressores de Alcochete indiciados por associação criminosa

Os 23 detidos esta terça-feira em Alcochete, depois da invasão à Academia do Sporting, foram indiciados pelo Ministério Público dos crimes de associação criminosa, ofensa à integridade física qualificada, tentativa de atropelamento, sequestro, detenção de arma proibida, resistência e coação sobre funcionário e até de terrorismo, num caso.

Este grupo, que é suspeito de agredir com violência atletas e equipa técnica do Sporting, está a ser ouvido por um juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro. As medidas de coação deverão ser conhecidas nas próximas 24 horas.

Os arguidos foram detidos pela GNR após um alerta feito por responsáveis da Academia, ao final da tarde desta terça-feira. Alguns deles resistiram à detenção com algum grau de violência.