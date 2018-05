MP não se opõe à libertação dos quatro suspeitos de corrupção no Sporting

O Ministério Público não pediu prisão preventiva para os quatro arguidos na operação Cashball, que investiga suspeitas de corrupção sobre jogadores e árbitros de futebol com o intuito de favorecer o Sporting.

André Geraldes, diretor do futebol do Sporting, Gonçalo Rodrigues, funcionário do gabinete de apoio ao atleta do clube, Paulo Silva e João Gonçalves, ambos empresários, estão a ser ouvidos esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

São suspeitos de atos de corrupção e foram detidos na última quarta-feira pela Polícia Judiciária do Porto.

O Expresso sabe que só Paulo Silva falou à juíza de instrução. Os restantes três remeteram-se ao silêncio.

O "Correio da Manhã" revela que Paulo Silva, intermediário do alegado esquema (que se mostrou arrependido e denunciou o caso às autoridades) confessou à magistrada ter corrompido ou tentado corromper jogadores adversários em oito jogos de futebol do Sporting da última temporada. E também árbitros em dez jogos de andebol, também para beneficiar a equipa leonina no campeonato da época 2016/17.

As medidas de coação aplicadas pela juíza de instrução deverão ser conhecidas ainda esta quinta-feira, e poderão ser diferentes daquelas que são sugeridas pelo Ministério Público. Ou seja, não há a garantia que os quatro suspeitos sejam libertados com termo de identidade e residência.