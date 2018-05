Paulo Silva, o arrependido do caso do Sporting, disse ao MP ter recebido dinheiro do "Correio da Manhã". CM desmente

A entrevista do empresário Paulo Silva publicada no "Correio da Manhã" e difundida na "CMTV" na última esta terça-feira espoletou o caso que ficou conhecido como Operação Cashball, que investiga suspeitas de favorecimento no futebol e no andebol a favor do Sporting.

De acordo com um documento do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, a que o Expresso teve acesso, o arrependido disse às autoridades que deu a entrevista ao diário "porque já andava a ser abordado e pressionado pelos jornalistas para esse efeito" e porque "precisava de dinheiro para sustentar os filhos e se encontrar desempregado desde o início do ano de 2018 até ao fim de abril".

Paulo Silva, que é um dos quatro arguidos neste caso, afirmou ainda que "aceitou dar essa entrevista, por lhe ter sido oferecido, em contrapartida, quantia monetária de valor elevado".

Contactado pelo Expresso, o diretor do "CM", Otávio Ribeiro, garante que a informação é falsa. "Paulo Silva não recebeu dinheiro nenhum do "CM" nem da "CMTV". Tenho a certeza."