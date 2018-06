Coreias vão competir sob a mesma bandeira nos Jogos Asiáticos em agosto

As duas Coreias vão competir juntas em algumas modalidades dos Jogos Asiáticos, a realizar em agosto em Jacarta e Palembang, na Indonésia, anunciou esta segunda-feira o Ministério dos Desportos sul-coreano, depois de uma reunião na fronteira comum.

O encontro no lado sul da fronteira prolongou-se por cerca de oito horas e as duas delegações concordaram em apresentarem-se sob a mesma bandeira, começando por um desfile conjunto na cerimónia de abertura.

O primeiro passo para a atual aproximação entre o regime da Coreia do Norte, Seul e Washington foi a participação das duas Coreias na abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, realizados em fevereiro na cidade sul-coreana de Pyeongchang.

Nesses Jogos Olímpicos, as duas Coreias apresentaram uma equipa feminina de hóquei no gelo.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, Pyongyang e Seul anunciaram hoje a disputa de um jogo amigável de basquetebol, a realizar em 4 de julho na capital norte-coreana.

Este encontro foi sugerido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un, durante a cimeira de abril com o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, em que ambos os países concordaram em melhorar as relações diplomáticas, de forma a estabelecer a paz e a desnuclearização da península coreana.

"Como vimos nos Jogos Olímpicos em Pyeongchang, o desporto deu-nos a oportunidade de melhorar as relações entre as Coreias", afirmou Jeon Choong-ryul, secretário-geral do Comité Olímpico Sul-Coreano, citado pela Yonhap.

A delegação norte-coreana ao encontro de hoje era dirigida pelo vice-ministro do Desporto, Won Kil-u.