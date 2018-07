Denis Ten tinha 25 anos e era patinador olímpico. Foi esfaqueado até à morte

Denis Ten não era um patinador qualquer no país dele: foi o primeiro cazaque a conquistar uma medalha olímpica nos JO de inverno. Foi em Sochi em 2014. Ten morreu esta quinta-feira na sequência de um assalto que correu mal - segundo a agência noticiosa do Cazaquistão, a Kazinform, Ten faleceu depois de ter sido esfaqueado por dois homens que queriam roubar... os espelho do seu carro.

Isto aconteceu me Almaty e Ten foi levado para o hospital onde acabou por sucumbir aos ferimentos.

"Denis Ten era uma lenda do nosso desporto, o nosso orgulho. É uma tragédia impensável e uma perda irreparável", disse o ministro da cultura e do desporto do Cazaquistão, Arystanbek Mukhamediuyli.