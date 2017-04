WTCC Marraquexe: Tiago Monteiro em busca do título

O traçado citadino de Marrakech abre o WTCC (Campeonato da Europa de Carros de Turismo, que tem em Tiago Monteiro (Honda Civic) um sério candidato à sucessão do argentino Jose Maria Lopez, campeão nos últimos três anos.

Presente no campeonato desde 2007, Tiago Monteiro é um dos mais experientes pilotos em pista e face à ausência oficial da Citroen, a Honda tem oportunidade de ouro para atingir o objectivo que persegue desde a sua entrada na competição: a conquista dos títulos.

Para Tiago Monteiro «a Citroen não está, mas estão os carros e um deles é guiado pelo Robert Huff», mas o piloto não esconde que «fizemos um bom trabalho, fizemos algumas alterações a nível aerodinâmico, de motor e de suspensão e que nos vão ajudar nos circuitos onde temos estado menos à vontade e se em Marrakech, a pista tem nos sido favorável, sei que em Monza vamos passar um mau bocado»

Candidato ao título é também o inglês Robert Huff (Citroen C-Elysée), campeão em 2012, que trocou a Honda pela marca francesa, que dispõe de “argumentos” para suceder ao argentino, apesar do envolvimento da Citroen não ser oficial, o que não vai impedir os pilotos e as equipas que guiam os “C-Elysée” de contar com o apoio do construtor.

É por isso que não é de excluir a hipótese do inglês Tom Chilton e do marroquino Mehdi Bennani, também eles ao volante dos carros da marca francesa, entrarem na corrida ao título, tal como deverá suceder com o hungaro Norbert Michelisz, companheiro de equipa de Tiago Monteiro.

Curiosidade ao redor daquilo que a Volvo poderá fazer, uma vez que conta com o reforço do holandês Nicky Catsburg, um dos melhores pilotos da disciplina, que se junta o sueco Thed Bjrok, com o objectivo de levar os “S60” ao lugar mais alto do pódio.

De referir que, como o “Eurosport”, promotor do campeonato, tem sempre desejo de inovar e se o ano passado o fez com o MAC3, onde os três carros da mesma marca cumpriam duas voltas ao circuito, contando o tempo do último carro a passar pela linha da meta e dando pontos para o campeonato de marcas, este ano, copiando o que se faz no Ralicross, vamos ter a “joker lap”, na qual os pilotos, na volta que entenderem, terão de cumprir um traçado maior do que o habitual.

No traçado marroquino, por ser em cidade isso não acontecerá, mas está previsto que arranque em Vila Real.

Motivos não faltam para que o campeonato deste ano seja bastante mais competitivo do que os dos anos anteriores, em que o domínio da Citroen foi esmagador.

São estes os 15 pilotos que vão estar envolvidos no WTCC

N.º PILOTO EQUIPA CARRO

3. Tom Chilton - Sébastien Loeb Racing - Citroen C- Elysée

5 Norbert Michelisz - Castrol Honda WTCC - Team Honda Civic

8 Aurelien Panis - Zengo Motorsport - Honda Civic

9 Tom Coronel - Roal Motorsport - Chevrolet Cruze

12 Robert Huff - All-Inkl.Com Munnich Motorsport - Citroen C- Elysée

18 Tiago Monteiro - Castrol Honda WTCC Team - Honda Civic

25 Mehdi Bennani - Sébastien Loeb Racing - Citroen C- Elysée

27 John Filippi - Sébastien Loeb Racing - Citroen C- Elysée

34 Ryo Michigami - Castrol Honda WTCC Team - Honda Civic

61 Nestor Girolami - Polestar Cyan Racing - Volvo S60

62 Thed Bjork - Polestar Cyan Racing - Volvo S60

63 Nicky Catsburg - Polestar Cyan Racing - Volvo S60

68 Yann Ehrlacher - RC Motorsport - Lada Vesta

86 Esteban Guerrieri - Campos Racing - Chevrolet Cruze

99 Daniel Nagy - Zengo Motorsport - Honda Civic