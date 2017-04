À segunda corrida do ano, o primeiro pódio para Miguel Oliveira

Partir da pole, andar a prova toda em 3.º e, no final, acabar em 2.º. Assim se escreve a história do primeiro pódio de Miguel Oliveira no Moto2.

O piloto de Almada conseguiu no GP Argentina o seu melhor resultado desde que subiu à categoria intermédia do motociclismo, em 2016. Oliveira partiu da pole, mas no arranque não conseguiu acompanhar o ritmo dos dois pilotos da Marc VDS, Franco Morbidelli e Alex Marquez, que rapidamente se colocaram na dianteira da corrida.

Oliveira manteve-se sempre em 3.º e a meio da prova começou a aproximar-se dos dois pilotos da frente, ainda que nas retas a sua KTM, moto que se estreia este ano no Mundial de Moto2, perdesse para os dois da frente, ambos com motores Kalex.

Mas na última volta chegou o presente para Miguel Oliveira: Alex Marquez fez um erro, caiu e o português acabou por herdar o 2.º lugar, um prémio justo para o português, que manteve-se sempre na luta, terminando a 1,683 de Franco Morbidelli.

O italiano repetiu a vitória do GP Qatar e o suíço Thomas Luthi foi 3.º.

Com este resultado, Miguel Oliveira subiu ao 3.º lugar do Mundial de pilotos, com 33 pontos.

“É fantástico! O início foi complicado porque os dois primeiros fugiram e foi difícil apanhá-los. Mas eu tinha um ritmo melhor e tentei tudo para os apanhar e nunca desisti”, disse Miguel Oliveira no final.

“Depois o Alex Marquez caiu, foi uma pena para ele, mas foi uma espécie de prémio para mim”, referiu ainda o piloto português.



O próximo Grande Prémio será daqui a duas semanas: o GP Américas, em Austin, nos Estados Unidos.