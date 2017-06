Rali Vidreiro/Centro de Portugal: 0,2” separam os dois primeiros

Mais rápido na primeira passagem pelos 18,16 km da classificativa do Farol, Pedro Meireles assumiu o comando, mas viu o seu adversário impor-se na segunda passagem por aquela especial, enquanto João Barros (Ford Fiesta R5) foi o mais rápido na Super Especial desenhada nas ruas da Marinha Grande e reduziu a sua desvantagem para o comandante para 3,2”, pelo que tudo está em aberto para a etapa de amanhã, sábado.

No que diz respeito aos RGT, o regressado Adruzilo Lopes (Porsche 997 GT3) mostrou que quem sabe nunca esquece, garantiu o quinto lugar, atrás de Carlos Vieira (Citroen DS3 R5), e assumiu o comando da categoria, com 26,1” de avanço sobre Vítor Pascoal (Porsche 997 GT3 RS), o seu único adversário.

Entre os que tripulam carros de duas rodas motrizes, Paulo Neto (Citroen DS3 R3T Max), que fecha o “top ten”, comanda com 6,7” de avanço sobre Daniel Nunes (Peugeot 208 R2).

A estrada

Amanhã, sábado, a prova ruma ao concelho de Pombal onde têm lugar as novas classificativas de Fago/Mata Mourisca (13,43 km – 10h e 14h) e Assanhas da Paz (11,98 km – 10h40 e 14h40), para as secções terminaram com a passagem por outra clássica, São Pedro (15,00 km – 12h e 16h).

Finalmente a distribuição de prémios decorrerá na praça central de São Pedro de Moel.

Classificação geral, no final da 1.ª etapa

1.º Pedro Meireles/Mário Castro (Skoda Fabia R5), 18’28,2”

2.º Miguel Barbosa/Miguel Ramalho (Skoda Fabia R5),a 0,2”

3.º João Barros/Jorge Henriques (Ford Fiesta R5), a 3,2”

4.º Carlos Vieira/Jorge Eduardo Carvalho (Citroen DS3 R5), a 6,0”

5.º Adruzilo Lopes/Luís Lisboa (Porsche 997 GT3), a 26,2”

6.º Joaquim Alves/Luís Ramalho (Ford Fiesta R5), a 29,2”

7.º Vítor Pascoal/Pedro Alves (Porsche 997 GT3 RS), a 52,3,”

8.º Carlos Martins/Daniel Amaral (Mitsubishi Lancer X), a 57,0”

9.º Ricardo Teodósio/Pedro Conde (Mitsubishi Lancer X), a 1’14,5”

10.º Paulo Neto/Vítor Hugo (Citroen DS3 R3T Max), a 1’30,9”.