Rali da Sardenha: Hayden Paddon na frente

O resultado alcançado é consequência da regularidade com que esteve no lote dos seis rápidos, o que fez nas sete primeiras classificativas, e acabou por terminar o dia com 8,2” de avanço sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), que tinha sido o mais rápido, na véspera, na Super Especial de abertura.

Notável recuperação do finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), que de 11.º subiu até ao lugar, a 9,8” do primeiro, mas 0,3” do derradeiro lugar do pódio, ocupado pelo estónio Ott Tanak (Ford Fiesta WRC).

Desta vez, abrir a estrada penalizou o francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), que não foi além do sétimo lugar, mas a uma diferença (41,0”) que não o afasta da vitória, a exemplo do que sucedeu em Portugal.

O primeiro dia do Rali de Itália correu mal para a Citroen, que perdeu o inglês Kris Meeke, em consequência de um despiste, e o irlandês Craig Breen, por problemas com a caixa de velocidades, deixando-a reduzida ao norueguês Andreas Mikkelsen que, na estreia ao volante do C3, tem de fazer uma prova táctica para pontuar, o que o impede de tentar chegar mais à frente, restando-lhe esperar pelos problemas dos que o antecedem, para poder subir do nono lugar da geral, uma vez que o décimo, o francês Eric Camilli (Ford Fiesta R5), primeiro dos RC2, que fecha o lote dos dez primeiros, está 2’10,1” atrás.

A etapa de amanhã

O dia de amanhã, sábado, tem menos especiais (seis, em vez das oito de hoje), mas a extensão é maior (143,16 km, em vez dos 125,46 km percorridos hoje), porque inclui uma dupla passagem pelas duas classificativas mais extensas, Monte di Ala (28,52 km) e Monte Lerno (28,11 km), e ainda por Coiluna – Loelle (14,95 km), que abre as hostilidades e que na segunda passagem terá direito a transmissão televisiva.

Classificação geral, no final da 1.ª etapa

1.º, Hayden Paddon/Sebastian Marshall (Hyundai i20 WRC Coupé WRC), 1 .31’02,6”

2.º, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupé WRC), 8,2”

3.º, Ott Tanak/Martin Jarveoja (Ford Fiesta WRC), a 9,5”

4.º, Jari-Matti Latvala/Mikka Antilla (Toyota Yaris WRC), a 9,8”

5.º, Mads Ostberg/Ola Floene (Ford Fiesta WRC), a 14,72

6.º, Juho Hanninen/Kaj Lindstrom (Toyota Yaris WRC), a 38,0”

7.º, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC), a 41,0”

8.º, Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota Yaris WRC), a 1’05,3”

9.º, Andreas Mikkelsen/Anders Jaegger (Citroen C3 WRC), a 1’57,9”

10.º, Eric Camilli/Benjamin Veillas (Ford Fiesta R5), a 4’08,0” (1.º RC2).

Estão classificadas mais 41 equipas.