Para lá do Marão ganham os que lá estão

Esteve a prometer o dia todo e pouco depois das cinco da tarde, à hora a que começava o último troço do dia (Amarante 2), a chuva lá apareceu. Dez minutos de gotas grossas e frias, o suficiente para arrefecer os espectadores mas muito aquém do que seria preciso para fazer assentar o pó.

O local em que vi este troço (com 30 km de extensão) fica a 7 km do final, numa encosta entre as serras do Marão e do Alvão, não muito distante da Pousada e da aldeia de Aboadela. Vêem-se os carros aparecer ao longe, vindos de uma curva à esquerda, descrever uma recta de 150 m e fazer um quase gancho para a direita seguido de uma esquerda a descer com piso bastante lavrado e escorregadio.

Era o mais perfeito dos locais não fosse o pó pois sucedem-se as atravessadelas e a passagem a toda a velocidade na descida, com o lado esquerdo dos carros por vezes a milímetros de um muro de granito paralelo à pista. De manhã fora o belga da Hyundai, Thierry Neville, a fazer o melhor tempo e a consolidar a liderança.

À tarde o troço foi ganho pelo francês Sebastien Ogier da Ford que, já não estando em prova a contar para o campeonato depois do acidente de ontem, não deixou os seus créditos por mãos alheias. Também espectaculares as passagens à tarde de Lappi (Toyota) e de Mikkelsen (Hyundai).

Luta renhida pelo terceiro lugar

Quem já não passou da parte da tarde foi o herói da véspera, o britânico Kris Meeke que conquistara os corações do público presente na Baixa do Porto, ao fazer uma dupla passagem pelo “Street Stage” com apenas três rodas e num andamento pouco inferior ao dos primeiros. A sorte que já lhe tinha sido madrasta na véspera com uma sucessão de furos (daí ter chegado aos Aliados só com três rodas) voltou a abandoná-lo quase no final da primeira passagem por Amarante, quando se despistou e caiu para uma encosta arborizada, sem consequências físicas de maior.

Com a ronda de Fafe a fechar domingo o Rali, a liderança parece entregue a Thierry Neville já que se pode dar o luxo de gerir uma vantagem de quase 40 segundos para Efyn Evans da Ford. Para o terceiro lugar tudo está em

aberto pois há apenas 16 segundos entre Dani Sordo (Hyundai), Teemu Suninen (Hyundai) e Esapekka Lapi (Toyota).

Em Fafe com as suas famosas descidas e saltos bordejados por infindável público tudo pode acontecer mas a tradição joga a favor de Neville