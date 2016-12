Celis: de transferível a titular

Sem Pizzi, todos pensariam que André Horta voltaria a ter uma oportunidade no onze do Benfica, mas Rui Vitória deu o lugar no miolo ao colombiano Celis, que até está com um pé fora da Luz.

Para a estreia na Taça CTT, frente ao Paços de Ferreira, há alterações (mas não muitas) nos titulares do Benfica face ao último jogo, contra o Rio Ave. Além da entrada de Celis, Jardel rende Lindelof e Raúl Jimenez volta ao onze, na vez do grego Kostas Mitroglou. Fejsa não tem direito a descanso e será titular esta noite. Jonas está no banco de suplentes.

O Benfica vai assim entrar em campo com: Ederson; Nelson Semedo, Jardel, Luisão, André Almeida; Fejsa, Celis, Cervi, Rafa; Gonçalo Guedes e Raúl Jimenez.



