Rui Vitória: "Não aceito nem admito que ponham em causa o mérito do Benfica"

A conferência de imprensa de antevisão ao V. Guimarães-Benfica serviu também para Rui Vitória defender os seus jogadores, na sequência da polémica sobre as arbitragens que tem marcado a semana.

“Em condições normais não falaria deste assunto aqui, o jogo com o V. Guimarães é mais importante do que estas questões, mas não posso deixar em claro. Não aceito nem admito que ponham em causa o mérito do Benfica e o mérito que temos tido neste trajeto. Os meus jogadores têm sido fantásticos dentro do campo, onze contra onze, com entrega e dedicação total”, começou por dizer o técnico encarnado.

“Temos sido umas das equipas que desde o ano passado têm ultrapassado mais obstáculos e mais dificuldades, por isso serei sempre uma voz ativa na defesa da minha equipa. Estão a branquear algumas questões passando alguns aspetos importantes para o lado, desviando atenções. Os meus jogadores têm enorme mérito e merecem tudo aquilo que têm vindo a conquistar. Não aceito que coloquem as questões de outra maneira”, apontou ainda Rui Vitória, que sublinhou aqui que considera serem erros da arbitragem contra o Benfica:



“Tivemos um penálti contra nós no Estoril, no Rio Ave houve uma grande penalidade que foi quase um acidente rodoviário. No último jogo houve também um lance com o Zivkovic”.