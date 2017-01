Júlio César quase dois meses depois

O Benfica tem boas e más recordações dos jogos com o Marítimo esta temporada. Más porque perdeu nos Barreiros para o campeonato e boas porque na Taça de Portugal trucidou os madeirenses por 6-0, em casa. Essa goleada, a 19 de novembro de 2016, teve na baliza Júlio César, que volta agora a ser titular, quase dois meses depois. Será no jogo decisivo para as águias na fase de grupos da Taça da Liga, esta noite, frente ao V. Guimarães.

Há muitas alterações no onze do Benfica face ao jogo do fim-de-semana, com o mesmo adversário, mas a contar para o campeonato. Além do guarda-redes brasileiro, entra Lisandro para a vez de Luisão, Samaris para o lugar do lesionado Fejsa e nas alas há uma nova dupla, com Carrillo (mais uma oportunidade para o peruano) e Zivkovic a substituirem Cervi e Salvio. A frente de ataque também é renovada: Rafa e Gonçalo Guedes têm a responsabilidade de não fazer pior que Jonas e Mitroglou, o que já não é pouco.

Assim, o Benfica joga hoje com: Julio César, Nélson Semedo, Lisandro Lopez, Jardel, André Almeida; Samaris, Pizzi, Zivkovic, Carrillo; Rafa e Gonçalo Guedes.

Siga aqui, na Tribuna, todas as incidências do jogo.