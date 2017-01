Um dia feliz para os benfiquistas: Taarabt emprestado ao Génova

Depois de 0 (zero) minutos oficiais ao serviço do Benfica, Adel Taarabt vai finalmente sair da Luz - ainda que por empréstimo. O médio marroquino foi emprestado aos italianos do Génova, 12º classificado da Liga italiana.

Taarabt já treinou com a sua nova equipa - na qual se incluem o internacional português Miguel Veloso e o ex-Sporting Mauricio Pinilla - e vai ser apresentado na quarta-feira, de acordo com o Génova, que não revela mais pormenores sobre o empréstimo.

Recorde-se que Taarabt chegou à Luz no início da época passada, depois de abandonar o QPR, mas nunca convenceu Rui Vitória, atuando apenas sete vezes pela equipa B do Benfica.

Em agosto do ano passado, Taarabt foi definitivamente riscado do plantel encarnado devido a uma entrevista à “France Football”, na qual disse, entre outras “pérolas”: “No Benfica o que os lixa é terem de pagar um salário como o meu” (recorde AQUI o que disse o marroquino - que ganhava no Benfica mais de €2 milhões para... não fazer nada).