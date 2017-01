Benfica é segundo classificado no top 20 dos mais envididados - €336 milhões, diz a UEFA

A UEFA lançou um estudo chamado “The European Footballing Landscape” - tradução livre, o raio-x ao futebol europeu - e numa das rubricas do mesmo vêm definidos os clubes com maiores dívidas. E o Benfica (€336 milhões) aparece em 2.º, atrás do Manchester United (€536 milhões) e à frente do Inter (€306 milhões) - todos juntos, estes 20 clubes devem quase €5 mil milhões. Os países mais representados são a Inglaterra (4 emblemas) e França (3).

O top 20 esgue abaixo:

1 Manchester United FC ING €536m

2 SL Benfica POR €336m

3 FC Internazionale Milano ITA €306m

4 Valencia CF ESP €285m

5 Queens Park Rangers FC ING €279m

6 AC Milan ITA €249m

7 PFC CSKA Moskva RUS €224m

8 Galatasaray TUR €222m

9 Juventus ITA €209m

10 AS Roma ITA €208m

11 Sunderland AFC ING €208m

12 Paris Saint-Germain FRA €186m

13 Fenerbahçe TUR €166m

14 FC Dínamo Moscovo RUS €164m

15 Club Atlético de Madrid ESP €164m

16 Liverpool FC ING €163m

17 Lyon FRA €159m

18 AS Monaco FC FRA €148m

19 FC Copenhaga DIN €138

20 FC Schalke 04 ALE €137m