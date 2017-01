A mala do coronel Leal que ia enganando as tropas de Vitória

Reza a lenda que em plena I Guerra Mundial, na campanha do Sinai e Palestina, o coronel britânico Richard Meinertzhagen magicou um curioso plano: “perdeu” de forma intencional uma mala com falsos relatórios e planos de guerra, e fez tudo para que estes fossem parar às mãos dos militares do império Otomano. A estratégia correu bem, os otomanos caíram no engodo e as forças aliadas ganharam vantagem decisiva no teatro de guerra do Médio Oriente.

Não consta que Miguel Leal tenha lido os diários do coronel Meinertzhagen - até porque há quem defenda que o militar fantasiou um bom bocado a história… - mas é natural que a conversa do “meter o autocarro” e das “possibilidades diminutas” fosse nada mais do que uma forma de enganar o Benfica, apesar de Rui Vitória ter sublinhado que estava preparado para um Boavista com vontade de, a espaços, atacar.

E antes da debacle da 2.ª parte, a mala de Leal resultou, e de que maneira. Até aos 25 minutos, não houve autocarro na baliza, nem sequer o papa-reformas, mas sim um Boavista espevitado, à procura de construir e atacar, sem medo perante quase 60 mil espectadores. E perante um Benfica que sem Fejsa tem muito mais dificuldade em conter o adversário, pim, pam, pum. O primeiro golo, surpresa, apareceu aos 14 minutos, com um livre superiormente marcado por Iuri Messideiros, ai desculpem, Medeiros. O segundo, surpresa surpresa, surgiu seis minutos depois: Medeiros de novo na jogada, a marcar o livre na esquerda para área, onde Lucas surpreendeu André Almeida nas costas, cabeceando para a baliza. E o terceiro, surpresa, surpresa, surpresa, veio aos 25 minutos, num lance em que a defesa do Benfica confiou no fora de jogo de Medeiros - que não existia - com o jogador emprestado pelo Sporting, sem marcação, a cruzar para Schembri - que inicialmente se fez ao lance quando estava em posição irregular - com o maltês a marcar sem dificuldade.

Feito o 3-0, Rui Vitória tirou Rafa, lançou Mitroglou e o Boavista, aí sim, estacionou o autocarro. Mas três minutos depois de entrar, o grego já estava a festejar. Aos 41, Pizzi rematou forte, com Agayev a opor-se bem. Mas para azar do guardião azeri, a bola sobrou para Salvio que cruzou para a área onde Mitroglou encostou sem dificuldade.

A partir daí, começou o massacre encarnado. Ainda antes do intervalo, desentendimento entre Phelipe Sampaio e Agayev, com André Almeida, primeiro bem a aproveitar, e depois mal a rematar contra o guarda-redes em vez de cruzar para a área, onde Jonas estava livre.

Arriscar tudo

Ao intervalo, Luisão ficou no banco, com Rui Vitória a arriscar tudo ao lançar Cervi. E o argentino acabou por ajudar à recuperação, ao sofrer a falta que deu origem à grande penalidade que Jonas não falhou. Cinquenta e três minutos, 3-2 e o Benfica com a corda toda: cheirava a uma reviravolta que ficou mais próxima quando Fábio Espinho se fez a um cruzamento de Zivkovic e colocou a bola na própria baliza, aos 68 minutos.

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

Curiosamente, a seguir ao empate, o Benfica baixou o ritmo. Aos 75 minutos Mitroglou esteve muito perto de fazer o 4.º, mas com a entrada de Tiago Mesquita, o Boavista reagrupou-se e com muito mérito e inteligência começou a criar perigo. Apareceu então São Ederson, que por duas vezes salvou o Benfica de nova desvantagem. Aos 80, jogada de paciência do Boavista - há verdades universais e uma delas é que quando se tem a bola dificilmente se sofre - com a bola a rodar até chegar a Renato Santos. O número 7 do Boavista tirou então Nélson Semedo do caminho, com um toque de classe, e só não marcou porque o guardião brasileiro lhe surgiu aos pés. Este foi o milagre 1. No milagre 2, Ederson viu o bom contra-ataque do Boavista, viu Anderson Carvalho a cavalgar na sua direção e aproveitou bem quando o brasileiro adiantou a bola com mais força do que queria.

Por esta altura, o Benfica pagava a fatura dos esforços da recuperação e fisicamente estava um caco. Ainda assim, já nos descontos, esteve perto da baliza de Agayev por duas ocasiões, primeiro com Salvio a cabecear muito perto do poste direito e depois Pizzi ia tirando tinta ao mesmo ferro.

Em suma, houve de tudo neste jogo: golos, surpresas, recuperações, casos de arbitragem, emoção, enfim, foi bem entretido, e isso já não é pouco.