Em Guedes que marca não se mexe

Gonçalo Guedes levou tudo à frente no jogo da Taça da Liga frente ao V. Guimarães, na terça-feira, e esta tarde tem a recompensa. O jovem português será titular ao lado de Jonas no ataque do Benfica, que recebe o Boavista para o campeonato.

Rafa também mantém o lugar no onze, mas jogará num local que lhe é mais familiar: nas alas. De resto, face ao jogo de terça-feira, Ederson volta à baliza e Luisão e Lindelof estão de regresso ao eixo da defesa.

Assim, o Benfica vai entrar em campo com: Ederson; Nélson Semedo, Lindelof, Luisão, André Almeida; Samaris, Pizzi, Salvio, Rafa; Gonçalo Guedes e Jonas

Siga aqui, na Tribuna, todos os pormenores deste Benfica-Boavista.