André Almeida: “Os golos da equipa são os meus golos”

O jogador do Benfica, André Almeida, em declarações na flash interview da SportTV, no final do jogo em que a sua equipa venceu o Leixões por 6-2, afirmou que na Luz “o objetivo é sempre vencer todos os jogos e é isso que temos feito até agora”.

O jogador sublinha a ideia que “sofrer dois golos não é positivo, mas tentamos manter sempre a baliza a zeros” e dá mérito ao adversário: “não é por acaso que o Leixões chegou aqui”.

Em relação ao seu primeiro golo ao serviço dos encarnados, André Almeida referiu que foi um momento “muito especial” e que “há muito tempo que queria fazer um golo com esta camisola, mas o mais importante é a equipa e o facto de termos vencido para seguirmos em frente na Taça”.

O jogador mencionou ainda a união da equipa e a “amizade” entre os jogadores. “Todos ficamos felizes pelos companheiros e é essa união que envolve este grupo e passa cá para fora para os adeptos”.