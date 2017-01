Oito países, oito campeões - nenhum deles cresceu tanto os lucros como o Benfica

O Benfica apresentou um lucro de €20,4 milhões na época 2015/16, segundo um estudo da consultora KPMG que analisou os campeões de Portugal, França, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, Turquia e Holanda. Deste grupo, o Benfica foi o que registou um aumento maior neste parâmetro (188%) relativamente ao exercício anterior.

Por outro lado, o Benfica é o quinto clube cujos resultados operacionais mais cresceram (€126,1 milhões positivos, cerca de 24% mais), atrás de PSG (49%), Besiktas (31%), Leicester (26%) e Bayern de Munique (25%).

Ainda segundo este documento, as receitas do Benfica dividem-se da seguinte forma: bilheteira (€21,7 milhões), direitos televisivos internacionais e nacionais (€68,5 milhões), comerciais (€35,9 milhões). E o custo com o pessoal cifra-se nos €61,5 milhões.