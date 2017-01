No Benfica, a palavra golos escreve-se com z - e com duplo zz

Uma das primeiras coisas que Luís Filipe Vieira disse quando apresentou Rui Vitória foi que este estaria alinhado com as políticas do clube. Por outras palavras, se o Benfica precisasse de vender, que vendesse, que o treinador não iria aos arames e trataria de arranjar soluções. Só que há problemas de resolução mais difícil do que outros - e este Benfica tem dois.

O primeiro: só há um substituto para Fejsa e chama-se Samaris - e quando este joga a equipa defende pior, porque o sérvio é óptimo a ocupar espaços e certeiro a roubar a bola ao adversário.

O segundo: o Benfica tem muitos avançados, mas nenhum tem a intensidade (velocidade prolongada no tempo) de Gonçalo Guedes - e quando este não joga, a equipa defende pior. É um bocadinho mais criativa, mas defende pior e sobretudo defende mais atrás, o que também faz com que recupere a bola em zonas mais recuadas.

E, como já se viu, porque o Benfica tem de vender alguém neste mercado de inverno (Jiménez e Lindelöf já fizeram o seu tour pela Europa), o tempo de Gonçalo Guedes na Luz terá chegado ao fim. O rapaz fez um duplo salto, do campo para o banco, do banco para a bancada, e deu lugar a Zivkovic, que se estreou de início em jogos a contar para a Liga.

O sérvio começou na direita e Cervi na esquerda; e Jonas e Mitroglou no meio. Não resultou.

Durante a primeira parte, diante do Tondela que é organizado a defender mas pouco expedito a atacar, o Benfica não teve vida fácil. Os caminhos estiveram tapados, os encarnados abusaram em lances individuais, rodriguinhos inúteis, tabelas artísticas - e, por cima disso, falharam golos.

Se Rui Vitória quisesse vencer ao último classificado do campeonato, precisava de mais verticalidade - e lá entrou Salvio para o lugar de Cervi.

E Salvio, apesar de alguns disparates que levam a perdas de bola, é um tipo prático que põe a bola no chão e corre com a mesma vontade, seja contra um muro ou contra um adversário.

Num instante, o lado direito do Benfica ganhou vida e isso contagiou o resto da equipa que passou a jogar pelos dois flancos: o Benfica chegou ao 1-0 por Pizzi e depois ao 2-0 também por Pizzi.

Aos 76 minutos, os encarnados resolveram o encontro e até ao final aproveitaram o seu embalo ofensivo e o desnorte do adversário, que viu um bom plano ser destruído pelos dois golos do médio. Chegou o 3-0, por Rafa, que se estreou a marcar pelo Benfica, e depois o 4-0, por Jonas, na marcação de uma grande penalidade.

São quatro golos que mantêm o FC Porto a quatro pontos - e que podem ter enterrado as esperanças do Sporting, que está agora a dez pontos da liderança.