Um sérvio em campo, um português no banco

E, pronto, aqui está o onze do Benfica para o jogo que se disputa daqui a bocadinho, no estádio da Luz. Novidades: titularidade de Zivkovic e Guedes está no banco. O adversário é o Tondela.

Onze: Ederson; Nelson Semedo, Luisão, Lindelöf e André Almeida; Samaris, Pizzi, Zivkovic e Cervi; Jonas e Mitrolgou