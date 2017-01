Foi uma daquelas noites: Rui Vitória perdeu, discutiu com Inácio e acabou expulso

De acordo com a ficha de jogo disponibilizada pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Rui Vitória recebeu ordem de expulsão após um encontro, que foi arbitrado por Tiago Martins, da associação de Lisboa.

Segundo os jornais desportivos de hoje, o treinador do Benfica e o do Moreirense, Augusto Inácio, tiveram uma discussão após o final do jogo.

O Benfica, recordista de troféus na Taça da Liga, com sete em nove edições, foi surpreendido pela formação de Moreira de Cónegos, num jogo em que esteve a vencer (1-0) e sofreu três golos na segunda parte.

O Moreirense irá defrontar na final, agendada para domingo, também no Estádio Algarve, o Sporting de Braga, vencedor da edição de 2012/13, depois de a equipa bracarense ter eliminado o Vitória de Setúbal (3-0) na outra meia-final.