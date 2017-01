Talisca: “Cara, eu nem sabia que ia sair do Benfica. É uma grande mentira do presidente”

No Benfica, nunca mais. Em entrevista ao Esporte Interativo, Anderson Talisca, que está emprestado pelo clube da Luz ao Besiktas, diz que se sente enganado por Luís Filipe Vieira e garante que nunca quis sair para ganhar mais. “Cara, eu nem sabia que ia sair. É uma grande mentira. Eu posso ir a Portugal para tratar coisa do contrato... mas nem se for por isso eu volto”, disse o médio brasileiro.

“O presidente falhou comigo. Mostrou a cópia de um contrato a dizer que, a partir do momento em que assinasse pelo Besiktas, eles é que eram responsáveis por pagar o salário. Ele está correto em mostrar aquilo...mas esqueceu de mostrar que eu trabalhei dois meses antes de sair”, acusou Talisca.