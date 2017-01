Alegrem-se benfiquistas: Fejsa está de volta (e há mais um sérvio no onze)

Venham os sérvios. O Benfica joga esta noite no Bonfim para o campeonato e com novidades no onze. A mais inesperada será a entrada de Zivkovic, depois de Salvio não recuperar da lesão na tibiotársica contraída nas meias-finais da Taça da Liga, frente ao Moreirense. A outra, nem tanto: com Fejsa em boas condições físicas, Rui Vitória nunca iria prescindir do médio.

De resto, face ao onze que foi derrotado no Algarve, entra também Mitroglou, que fará dupla de ataque com Jonas. Rafa estará no banco de suplentes.