Sete factos que deve saber antes do V. Setúbal- Benfica

1 - Vamos começar pela Taça da Liga... O Benfica e o V. Setúbal foram eliminados da Taça da Liga nas meias-finais. E não só... ambas as equipas sofreram três golos nos encontros. O Moreirense derrotou a equipa de Rui Vitória por 3-1 e o Sp. Braga colocou de lado a equipa de José Couceiro por 3-0.

2 - Há dez anos que o V. Setúbal não ganha ao Benfica. Os sadinos venceram os encarnados num jogo a contar para a Taça da Liga, na 4.ª eliminatória da edição de 2007/2008, que viriam a ganhar. No campeonato nacional a história é ainda mais negra: foi na época de 1998/1999 a última vitória do V. Setúbal frente ao Benfica.

3 - Este será o 175.º jogo entre V. Setúbal e o Benfica. Os encarnados levam a melhor: 117 vitórias contra apenas 30 dos sadinos. Também há espaço para empates: 27. Nas deslocações que o Benfica fez até ao Bonfim a história repete-se: 44 vitórias dos encarnados e 17 empates. Já o V. Setúbal fica-se apenas por 23 triunfos em casa.

4 - Nas últimas viagens do Benfica até ao Estádio do Bonfim, a equipa de Rui Vitória ganhou os cinco encontros com 17 golos marcados e apenas um sofrido.

5 - O Benfica perdeu os primeiros pontos desta época depois de receber o V. Setúbal em casa e empatar 1-1.

6 - O Benfica já goleou duas vezes os sadinos por 5-0 (2012 e 2014).

7 - Haverá certamente novidades nos onzes. No de Rui Vitória, Fejsa está (finalmente) de volta e Mitroglou também. No do V. Setúbal, Costinha está castigado e não joga, tal como Nuno Santos (está emprestado pelo Benfica).