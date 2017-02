Salvio recupera diretamente para o onze (e Eliseu também é titular)

O Benfica procura esta tarde recuperar a liderança do campeonato e Eduardo Salvio está pronto para ajudar. O extremo argentino recuperou de uma entorse na tibiotársica direita, que o tinha deixado de fora do jogo com o V. Setúbal, e será titular esta tarde, frente ao Nacional.

Em sentido contrário, Cervi vai para o bancada, com o sérvio Zivkovic a manter a titularidade. No lado esquerdo da defesa, Eliseu rouba o lugar a André Almeida (fora dos eleitos) e também é aposta de Rui Vitória.

Assim, o Benfica vai começar o jogo com: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf e Eliseu; Fejsa, Pizzi, Salvio e Zivkovic; Mitroglou e Jonas.