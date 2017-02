O jogador que joga todos os jogos vai a jogo - e há uma surpresa no ataque

Nélson Semedo e Pizzi são os jogadores com mais minutos e os que estão em risco de exclusão para o encontro com o Braga, daqui a uma semana. Perante isto, Rui Vitória decidiu não mudar e manter os dois futebolistas portugueses para o jogo contra o Arouca. De resto, há uma novidade no onze: Carrillo no lugar do lesionado Salvio.

Aqui vai: Ederson; Semedo, Luisão, Lindelöf e Eliseu; Fejsa e Pizzi; Zivkovic, Jonas, Mitroglou e Carrillo