O Benfica chega a Dortmund com uma curta vantagem de 1-0 e a ordem é contra os alemães, conter, conter.

Nesse sentido, Rui Vitória mexe taticamente na equipa, colocando André Almeida ao lado de Samaris, reforçando a linha média e sacrificando o ataque, onde Mitroglou estará sozinho.

De resto, surpresa também para a chamada de Franco Cervi à titularidade para este encontro da 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O argentino não era titular há seis jogos.

Já no Dortmund, o português Raphael Guerreiro fica no banco.



Assim, o Benfica vai entrar em campo com: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Lindelof, Eliseu; Samaris, André Almeida, Pizzi, Salvio, Cervi; Mitroglou.

