Luz disponível para jogos da seleção, mas Benfica quer clarificação da FPF

O Benfica vai manter a disponibilidade para receber no Estádio da Luz a seleção nacional de futebol, diz à Lusa fonte oficial do clube, mas os encarnados exigem que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) clarifique relação com a claque.

"O Estádio da Luz estará sempre aberto para a seleção portuguesa", frisa fonte oficial do clube, acrescentando que "o Benfica exige que a FPF se demarque, de uma forma clara, desta espécie de 'claque' da seleção, que vai para o estádio insultar outros clubes".

No sábado, a seleção portuguesa, campeã da Europa, derrotou a Hungria (3-0) em jogo do Grupo B de qualificação para o Mundial2018, no Estádio da Luz, onde contou com o apoio de um grupo organizado de adeptos, de claques de FC Porto, Sporting e Vitória de Guimarães.

Estes adeptos chegaram ao recinto sob escolta policial e chegaram a entoar cântico considerados ofensivos para o clube anfitrião.

Esta segunda-feira, vários órgãos de comunicação deram conta da possibilidade de o Benfica deixar de ceder o seu estádio para jogos da seleção depois do que se passou.