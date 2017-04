Cinco meses depois, Grimaldo curou-se de uma “fragilidade da parede abdominal”

O futebolista espanhol Álex Grimaldo está totalmente recuperado da lesão abdominal que o tem mantido afastado da equipa do Benfica, confirmaram fontes do clube 'encarnado' à agência EFE.

Grimaldo, que está fora de competição desde o início de novembro e que chegou a ser operado em janeiro, em Madrid, a “uma fragilidade da parede abdominal”, poderá entrar nas opções de Rui Vitória na quarta-feira, frente ao Estoril-Praia, da segunda mãos das meias-finais da Taça de Portugal.

O último jogo do lateral esquerdo pelos 'encarnados' foi a 01 de novembro, na vitória diante dos ucranianos do Dínamo Kiev (1-0), na Liga dos Campeões.

Até esse momento, o internacional sub-21 espanhol era titular indiscutível no Benfica, com 13 jogos disputados e dois golos marcados, no triunfo em casa sobre o Feirense (4-0) e fora com o Belenenses (2-0).

Face à lesão, o Benfica ainda tentou uma terapia convencional, mas o jogador acabou mesmo por necessitar de cirurgia, realizada em janeiro em Espanha pelo médico Pepe Pascual.

O espanhol, que no Barcelona B, em 2012/13, também teve longa paragem devido a uma rotura de ligamentos, poderá na quarta-feira ter alguns minutos, num jogo em que o Benfica tenta chegar à final da Taça de Portugal, depois de ter vencido na primeira mão por 2-1.