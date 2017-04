É possível fazer um onze sem pontas de lança? Evidente

Rui Vitória mexeu no onze habitual do Benfica e as alterações estenderam-se a todos os sectores - Júlio César, Almeida, Lisandro, Grimaldo e Felipe Augusto estão num onze que não contempla os dois avançados do costume.

Onze do Benfica: Júlio César, André Almeida, Lisandro, Lindelöf, Grimaldo; Samaris, F. Augusto, Carrillo e Cervi; Zivkovic e Rafa