Grimaldo: “Estamos onde deveríamos estar”

Álex Grimaldo não tem dúvidas: o lugar do Benfica é na final. Na entrevista, após o empate frente ao Estoril, o jogador mostrou-se satisfeito com o resultado e com a presença da equipa na final da Taça de Portugal.

“Estamos onde deveríamos estar: na final”, disse Grimaldo em declarações à Sport TV. “O Benfica é sempre favorito, mas todos os jogos começam zero a zero e temos de merecer a vitória em campo”, acrescentou.

Apesar se saber que seria “uma partida complicada”, o jogador admitiu que o primeiro golo do Estoril mexeu com a sua equipa, mas o Benfica soube dar a volta.

A nível individual, Grimaldo assegurou que está bem e “contente por regressar aos relvados”. “O mister sabe que estou sempre disponível para jogar”, referiu.