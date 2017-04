Há Fejsa, há Grimaldo e também há avançados no onze do Benfica

É um onze de regressos aquele que Rui Vitória vai apresentar esta noite em Moreira de Cónegos. Fejsa volta aser titular, depois de uma paragem por lesão, e Grimaldo repete o lugar no onze que já foi seu a meio da semana, no jogo da Taça de Portugal com o Estoril. Há meses que o espanhol não jogava para o campeonato. também por lesão.

E por falar em Estoril e Taça de Portugal, desta vez não há lugar para experiências e o Benfica volta a jogar com avançados, Mitroglou e Jonas.

O Benfica vai jogar com: Ederson, Nélson Semedo, Luisão, Lindelöf, Grimaldo, Fejsa, Pizzi, Rafa, Salvio, Jonas e Mitroglou

