Luís Filipe Vieira: “Hoje, o dinheirinho está na conta”

As câmaras da BTV estiveram onde nenhum outro meio pode estar: no balneário do Benfica. E apanharam o presidente do clube, Luís Filipe Vieira, a discursar perante o plantel:

“Se havia alguám que queria ganhar este campeonato era esta equipa. Este grupo é que tinha de ganhar. Parabéns. Deram a maior alegria, pessoalmente, a mim, e também à minha familia. Bem haja a todos. E, hoje, o dinheirinho está na conta”.