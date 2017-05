Ederson de saída do Benfica

À saída do relvado do Jamor, o guarda-redes brasileiro afirmou que este foi "provavelmente" o último jogo que fez pelas águias e elogiou os restantes companheiros de equipa: "jogo muito complicado, enfrentámos uma equipa muito difícil, diferente do jogo da Luz, deram pouco espaço, mas graças a deus saímos vitoriosos. Conseguimos algo importante no clube".

Disse ainda que "é sempre bom vencer. Trabalhámos para isto e estamos de parabéns".

Segundo "O Jogo", Ederson irá alinhar pela equipa de Pep Guardiola, que ainda esta semana anunciou a contratação do internacional português Bernardo Silva.