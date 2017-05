Não há clube na Europa que ganhe mais dinheiro com vendas do que o Benfica

Há sempre o momento em que uma empresa, antes de começar a contar com impostos e juros, averigua os resultados das vendas que efetuou, num ano. Ou numa época desportiva, como é o caso do Benfica, uma empresa que é um clube de futebol. E, comparado com os clubes de futebol na Europa que mais dinheiro geram, foi o que registou maior margem de lucro com as vendas que fez em 2015/16 - por cada 100 milhões de euros em receitas com ativos vendidos, o Benfica conseguiu registar 30 milhões de lucro.

Ou seja, na temporada passada, o Benfica foi o clube cujas vendas mais se traduziram em lucro para a empresa. É uma das conclusões do estudo “Football Club’s Valuation: The European Elite 2017”, realizado pela auditora KPMG, que colocou os encarnados no 23º lugar da lista dos 32 clubes mais valiosos na Europa.

E o que diz isto sobre o Benfica?

Que, no fundo, teve um produto lucrativo e/ou uma boa gestão. Saindo dos termos económicos, quererá dizer que o Benfica tinha bons jogadores que comprou barato para os vender caro, e que baseou a sua gestão nessa ideia. Uma ideia que lhe deu a maior margem de lucro, em vendas, da Europa, superior à do Manchester United, Real Madrid ou Barcelona, os tubarões que, por esta ordem, foram os três clubes mais valiosos em 2016.

Logo, com o somatório entre o valor das ações e o da dívida líquida mais elevado. Ou, mais simplificado ainda, os clubes pelos quais mais se teria de pagar caso a vontade fosse comprá-los.

O Benfica, mesmo tendo sido o clube com a maior percentagem de retorno sobre as vendas (30%), surgiu apenas no 23º da lista dos mais valiosos, com 340 milhões de euros - o que representa um aumento de 19% face à época anterior.

Esse ranking é liderado pelo Manchester United, seguido pelo Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e pelo Manchester City. Eis a lista dos 32 clubes mais valiosos na Europa:

1. Manchester United (3 mil milhões de euros)

2. Real Madrid (2,9 mil milhões)

3. Barcelona (2,7 mil milhões)

4. Bayern de Munique (2,3 mil milhões)

5. Manchester City (1,9 mil milhões)

6. Arsenal (1,9 mil milhões)

7. Chelsea (1,5 mil milhões)

8. Liverpool (1,3 mil milhões)

9. Juventus (1,2 mil milhões)

10. Tottenham (1 milhar de milhão)

11. Paris Saint-Germain (998 milhões)

12. Borussia Dortmund (971 milhões)

13. Atlético Madrid (793 milhões)

14. Schalke 04 (691 milhões)

15. AC Milan (547 milhões)

16. Leicester City (462 milhões)

17. Everton (457 milhões)

18. AS Roma (453 milhões)

19. Inter de Milão (429 milhões)

20. Nápoles (409 milhões)

21. Galatasaray (377 milhões)

22. Fenerbahce (349 milhões)

23. Benfica (340 milhões)

24. Olympique Lyonnais (317 milhões)

25. Athletic Bilbao (300 milhões)

26. Ajax (274 milhões)

27. Sevilha (261 milhões)

28. Valencia (235 milhões)

29. Lazio (227 milhões)

30. Besiktas (219 milhões)

31. PSV Eindhoven

32. Olympique Marseilhe (187 milhões)

O Benfica é o único clube português na lista e o décimo cujo valor mais cresceu face ao estudo anterior - à frente estão o Lyon (+71%), o Galatasaray (+68%), o Sevilha (+44%), o Fenerbahce (+36%), o Atlético Madrid (+34%), o Tottenham (+26%), a Juventus (+24%), o Manchester City (+22%) e o PSV Eindhoven (+20%).

O FC Porto, que constava na lista do ano passado, saiu. Por isso, Portugal é o único país cujo valor de mercado decresceu em relação à época anterior (-28%).

As receitas televisivas

Outro dos aspetos escrutinados pelo estudo da KPMG é o das receitas televisivas. O líder continua a ser, de longe, a Inglaterra, que em 2015 assinou um novo acordo, no valor de quase 7 mil milhões de euros - o tal que faz com que o Huddersfield Town, recém-promovido à Premier League, vá receber 111 milhões de euros só em direitos televisivos.

Seguem-se Espanha e Alemanha, países onde as ligas negoceiam os direitos televisivos como um bolo, em nome dos clubes, que depois recebem uma fatia, cada um, a bem da maior igualdade possível. O que não acontece em Portugal, como sabemos, situação que não mudará até 2028 - ano até ao qual vigoram os contratos que os três grandes assinaram em 2016.

Isto interessa porque, olhando, como olha o estudo, para as receitas da UEFA que os clubes de cada país receberam, Portugal teve a maior fatia proveniente de prémios de jogo nas últimas duas épocas - é o único país em que menos de um terço do dinheiro da UEFA para os clubes veio de receitas com direitos televisivos.