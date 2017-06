Bye, bye Benfica. Ederson confirmado no Manchester City por €40 milhões

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que “chegou a acordo com a Manchester City Football Club Limited para a transferência a título definitivo dos direitos do atleta Ederson Santana de Moraes pelo montante de € 40.000.000 (quarenta milhões de euros)".

No comunicado, o Benfica avança que existe “o compromisso de entregar 50% da mais-valia obtida nesta transferência a terceiros”, o Rio Ave e a Gestifute, a empresa de Jorge Mendes.

Ederson jogou no Benfica nas últimas duas épocas, depois de ter estado três anos emprestado ao Rio Ave.