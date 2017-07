Estádio da Luz aprovado pelo IPDJ, anuncia o Benfica

Afinal, vai haver Benfica-Sporting de Braga no Estádio da Luz, a 9 de agosto. O Instituto Português do Desporto e da Juventude aprovou o novo regulamento de segurança do recinto, anunciou o clube, esta noite, no seu site oficial.

NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

"O Sport Lisboa e Benfica foi hoje notificado do despacho proferido pelo Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), a deferir o registo do novo regulamento de segurança de utilização do Estádio da Luz e, em consequência, a garantir a possibilidade de aí serem realizados espetáculos desportivos.

O Sport Lisboa e Benfica congratula-se com o sentido do referido despacho e o reconhecimento, uma vez mais, de que o Estádio da Luz reúne todas as condições de segurança e que os espetáculos desportivos aí realizados respeitam todas as disposições legais aplicáveis, como não podia deixar de ser.

As noticias vindas a público e as pressões que têm sido levadas a cabo junto das mais diversas instituições no sentido de afastar os sócios e simpatizantes do Sport Lisboa e Benfica do apoio às suas equipas, revelam-se hoje uma vez mais frustradas.

O Sport Lisboa e Benfica continuará a respeitar todos os seus sócios sem qualquer tipo de descriminação e espera agora pela primeira grande enchente da época, na sua estreia na Liga NOS, dia 9 de agosto no jogo com o Sporting de Braga que se realiza no Estádio da Luz.

Lisboa, 31 de julho de 2017"