Sem Grimaldo haverá sempre Eliseu (e aí está o onze do Benfica para a estreia na liga)

Sem Grimaldo, há sempre Eliseu. Mais uma vez lesionado, o espanhol não foi sequer convocado por Rui Vitória e para o seu lugar entra, sem surpresa, naturalmente, o campeão europeu Eliseu. Esta é a única alteração no onze do Benfica face ao encontro da Supertaça, no sábado, frente ao V. Guimarães.

Já para a estreia na liga, daqui a uns minutos, frente ao Sp. Braga, Vitória mantém Franco Cervi, que ainda assustou, mas recuperou a tempo do encontro desta noite.

Assim, o Benfica vai entrar em campo com: Bruno Varela, André Almeida, Luisão, Jardel, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Cervi, Jonas e Seferovic.

Acompanhe aqui, ao minuto, todos os desenvolvimentos do Benfica-Sp. Braga, cujo apito inicial está marcado para as 21h.