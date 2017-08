Sem Salvio, adivinhem lá quem voltou ao onze do Benfica?

Rafa está de regresso ao onze do Benfica, ele que não era titular no Benfica em jogos oficiais desde 7 de maio, precisamente quando o Benfica bateu o Rio Ave em Vila do Conde, na última temporada.

O extremo vai substituir Salvio, de fora das opções de Rui Vitória por lesão. De resto, não há alterações no onze do Benfica face ao último jogo da liga, frente ao Belenenses. E com Samaris de regresso após suspensão, Filipe Augusto continua a ser o homem de confiança para o lugar de trinco, na ausência de Fejsa.

Assim, o Benfica vai entrar em campo com: Bruno Varela; André Almeida, Jardel, Luisão, Eliseu; Filipe Augusto, Pizzi, Cervi, Rafa; Jonas e Seferovic

Acompanhe aqui, na Tribuna, o Rio Ave-Benfica, a partir das 20h30.