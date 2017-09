O curioso caso Mitroglou: O grego podia ter ido para a China por €45 milhões, diz o empresário que o Benfica tem como “pouco credível”

Era meio da primavera, em fevereiro, e houve no dia 7 uma capa de “A’Bola” na qual estava o grego com a cara que nós sabemos, que pouco se ri e muito pouco mostra os dentes, com a manchete de que recusara seguir a maré dos futebolistas que vão jogar para a China. Queria ser campeão pelo Benfica, lia-se, e não havia salário chorudo que o demovesse da intenção.

Mas, segundo um empresário, essa capa e essa manchete apareceram a pedido de um homem: “Você vai ler uma notícia n’A Bola na qual o Mitroglou diz que não quer ir para a China. Não se preocupe, eu é que mandei pôr”.

O homem que disse isto é Luís Filipe Vieira, segundo o diz que disse do tal empresário, Paulo Teixeira, que no domingo escreveu uma longa publicação no Facebook sobre Kostas Mitroglou, o avançado que o Benfica vendeu no último dia do mercado para o Marselha por 15 milhões de euros.

Ora, o cerne do post do empresário luso-brasileiro é esse - de acordo com a história que ele conta, o clube da Luz podia ter vendido o avançado ao Quanjin Tianjin, da China, por 45 milhões, em fevereiro.

O Benfica, de facto, podia tê-lo feito, mas não o fez porque o avançado grego não quis mudar-se para a China porque, na altura, estava prestes a ser pai. Luís Bernardo, diretor de comunicação dos encarnados, confirmou à Tribuna Expresso que o clube teve uma proposta por Mitroglou do clube chinês, mas que Paulo Teixeira nunca teve envolvido no processo.

Na extensa publicação que escreveu, Paulo Teixeira conta como, em janeiro, o clube chinês o mandatou para lhes arranjar um avançado, ao que o empresário sugeriu dois nomes: Raúl Jiménez e Kostas Mitroglou, ambos do Benfica. O mexicano, caro demais, foi descartado e, tendo o grego como alvo, entrou em contacto com Luís Filipe Vieira, que descreve como um “4 em 1: presidente, diretor desportivo, uomo-mercato e assessor de imprensa”.

Aqui, Luís Bernardo diz à Tribuna Expresso que o Benfica chegou mesmo a receber propostas também por Jiménez, mas o mexicano, como o grego, recusou transferir-se para um clube chinês.

O negócio não se fez até 31 de janeiro, dia do fecho do mercado, com a culpa do lado do clube chinês, que escolheu outras prioridades. Mas, quando as deixou de ter, voltou à carga em fevereiro, altura em que o Benfica, caso vendesse alguém, já não conseguiria arranjar um substituto em tempo útil. A história de Paulo Teixeira prosa que ao aeroporto de Tires chegou um representante do Quanjin Tianjin, para se encontrar com Vieira, que lá se preparava para voar rumo a Manchester, com Jorge Mendes, para negociar as vendas de Ederson e Lindelöf.

O chinês ofereceu 40 milhões de euros, Vieira não arredou pé dos 45 milhões (valor da cláusula de rescisão) e o representante, insistente, lá ofereceu a verba, pedindo 10% de comissão de venda. O presidente encarnado aceitou pagar 5%, exigiu que tudo ficasse preto no branco antes de acordar com o que fosse. Passou um tempo, sem que do Benfica houvesse novidades, até Paulo Teixeira dizer que Jorge Mendes foi posto ao barulho por Vieira e começar a falar com dirigentes do Quanjin Tianjin.

A moral da história que Paulo Teixeira conta é que o Benfica vendeu por 15 milhões de euros o que podia ter vendido por 45, arrastou Jorge Mendes para um negócio que não lhe dizia respeito, Luís Filipe Vieira tratou o representante chinês “quase como um delinquente” e tem dúvidas de que a proposta alguma vez tenha sido falada ao próprio Mitroglou.

O certo é que Kostas Mitroglou se transferiu para o Olympique de Marseille a 31 de agosto, última quinta-feira, por 15 milhões de euros. Um terço do valor que Paulo Teixeira alega ter sido proposto pelo Quanjin Tianjin, na oferta em que, supostamente, estaria envolvido. O Benfica defende que não esteve em qualquer negócio em que o empresário participasse e resume, simplesmente, que Mitroglou nunca quis ir para a China.