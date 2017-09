Nuno Gomes abandona formação do Benfica

Sai Nuno Gomes, entra Pedro Mil-Homens. O mercado de transferências de jogadores já fechou, mas o de dirigentes não tem término - daí a mudança na liderança da formação do Benfica.

Nuno Gomes era diretor da formação do Seixal desde 2015, altura em que substituiu Armando Jorge Carneiro. Agora, o ex-jogador do Benfica dará lugar a Pedro Mil-Homens, que liderou a Academia de formação do Sporting entre 2001 e 2011.

Mil-Homens estava cada vez mais ligado ao Seixal, desde julho, altura em que Luís Filipe Vieira anunciou uma reestruturação na formação e a criação de "um colégio internacional com 800 alunos", pelo qual Mil-Homens será responsável.

Ainda não é certo se Nuno Gomes continuará no Benfica, uma vez que foi o próprio a querer afastar-se do cargo que ocupava, ainda que o clube queira manter o ex-jogador noutras funções.