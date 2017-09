Bruno é vassalo de Pinto da Costa, a guerrilha é culpa de FCP e SCP, Proença está de mãos atadas (a entrevista de Luís Bernardo ao Record)

Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, deu uma extensa entrevista de três páginas ao jornal Record na qual abordou alguns temas quentes da bola à portuguesa. Bernardo falou, sobretudo, do ambiente de coação que se vive, e que ele atribui à forma de fazer as coisas de FCP e de SCP, da liderança ausente de Pedro Proença, que deveria chegar-se à frente para resolver alguns problemas, e da estranheza que lhe causa, diz, ver Bruno de Carvalho ser agora o “braço-direito” de Pinto da Costa.

Este é um apanhado da entrevsta.

A GUERRILHA

“[ambiente de guerrilha] Não sejamos redutores. Não é meramente comunicacional. Veja-se a notícia da vandalização da casa do árbitro Vasco Santos, objeto de uma campanha concertada durante as duas últimas semanas com constantes insinuações e acusações de FC Porto e Sporting. Sejamos claros, os principais responsáveis por esta ação concertada de calúnias, insinuações e coação sobre os árbitros são Bruno de Carvalho e Pinto da Costa”

A liderança de Proença

“O presidente da Liga [Pedro Proença] - importa realçar a Liga - tem de assumir uma posição firme e a verdade é que tem estado ausente, fugindo de assumir as responsabilidades. Pedro Proença chegou ao lugar apoiado por FC Porto e Sporting e talvez por isso se sinta de mãos atadas. Para tudo há um limite. Ainda na época passada quiseram chamra a Liga chamando-lhe ‘Liga Salazar’”

A aliança rival

“É incompreensível. Uma aliança negativa nunca pode ser boa. Assumem quase como prioridade que, antes de serem campeões, o importante é que o Benfica seja vencido. Internamente, comentávamos [...] que, se o FC Porto fosse campeão, uma delegação do Sporting ainda seria vista nos Aliados a festejar”.

A vassalagem de BdC

“Bruno de Carvalho é problema dos sportinguistas. Surgiu há quatro anos como regenador do futebol português e hoje é uma espécie de submisso braço direito e vassalo da estratégia de Pinto da Costa”